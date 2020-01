Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Geldbeuteldiebstahl im Tedi-Markt

St. Ingbert (ots)

Am Mittwoch, den 15.01.2020 zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr ereignete sich im Tedi-Geschäft in der Kaiserstraße in 66386 St. Ingbert-Mitte ein Diebstahl.

Hierbei entwendete ein bislang unbekannter Täter den Geldbeutel der 78-jährigen Geschädigten aus St. Ingbert, vermutlich aus der mitgeführten Handtasche. Im entwendeten Geldbeutel befanden sich eine geringe Bargeldsumme sowie diverse Karten des alltäglichen Gebrauchs.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei St. Ingbert erbeten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell