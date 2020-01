Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht

St. Ingbert (ots)

Am Dienstag, den 14.01.2020, zwischen 10:45 Uhr und 11:15 Uhr ereignete sich auf dem Schmelzerparkplatz (rechtsseitiger Parkplatz) in der Poststraße in 66386 St. Ingbert-Mitte ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Bei dem Fahrzeug der Geschädigten handelt es sich um einen weiß-pinkfarbenen Seat Ibiza mit HOM-Kreiskennzeichen. Der Schaden (Streifschaden entlang der Fahrerseite) beläuft sich schätzungsweise auf ca. 1000EUR.

Sollte jemand die Tat beobachtet haben oder andere Hinweise zur Sache geben können, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert gebeten.

