Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Unbekannte Täter beschädigen eine Ziermauer im Vorgarten eines Einfamilienhauses

St. Ingbert-Hassel (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (11.01.2020-12.01.2020) beschädigten unbekannte Täter eine Ziermauer im Vorgarten eines Einfamilienhauses in der Kirchstraße in St. Ingbert-Hassel. Die Täter beschädigten die Mauer durch Fußtritte und entwendeten im Anschluss einen Mauerstein. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 150 Euro.

Die Polizeiinspektion St. Ingbert sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder Täter geben können.

Polizeiinspektion St. Ingbert Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Tel. 06894 / 1090

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell