Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Größere Ölspur in der Spieser Straße in St.Ingbert-Rohrbach

St.Ingbert (ots)

Bislang unbekannter Fahrzeugführer verursacht am 08.01.2020 gegen 16 Uhr eine Ölspur in der Spieser Straße von ca. 100m Länge. Da die Flüssigkeit drohte in den Kanal zu fließen, wurde diese durch die Freiwillige Feuerwehr Rohrbach abgestreut. Weiterhin war eine Reinigung der Fahrbahn durch den Bereitschaftsdienst der Straßenmeisterei erforderlich. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei St. Ingbert, Tel.: 068941090.

