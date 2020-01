Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Aufgebrochener Pkw

St. Ingbert, Poststraße (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (05.01.-06.01.2020) kam es auf einem Parkplatz in der Poststraße in St. Ingbert zu einem Aufbruch eines Kraftfahrzeugs. Die tatbegehende Person schlägt mit einem Gegenstand die vordere Seitenscheibe der Beifahrerseite ein und lehnt sich im Anschluss in das Fahrzeug, wo sie mehrere Gegenstände entwendet. Unter anderem wird ein auffälliger, rosafarbener Geldbeutel der Marke GUESS und ein Tomtom Navigationsgerät entwendet. Der Schadenswert beläuft sich auf ca. 300 EUR. Wer potentielle Hinweise zur Tat oder der tatbegehenden Person geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in St. Ingbert zu melden.

