Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti in der Wittemannstraße in St. Ingbert

St. Ingbert, Wittemannstraße (ots)

In den beiden Tatzeiträumen 30.12.19, 12:00 Uhr bis 31.12.19, 14:00 Uhr und 02.01.20, 16:00 Uhr bis 03.01.20, 11:00 Uhr kam es in der Wittemannstraße in St. Ingbert zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Dabei wurden in den vorgenannten Tatzeiträumen insgesamt sechs große Graffiti an eine Grundstücksmauer gesprüht. Sollte jemand die Taten beobachtet haben und Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

