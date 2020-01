Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Vekehrsunfallflucht am Verkehrskreisel Obere Kaiserstraße/Jakob-Oberhauser-Straße/Industriestraße in St. Ingbert-Rohrbach

St. Ingbert-Rohrbach, Verkehrskreisel Obere Kaiserstraße/Jakob-Oberhauser-Straße/Industriestraße (ots)

In der Tatzeit zwischen 01.01.2020 ca. 07:00 Uhr und 02.01.2020, 06:30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Obere Kaiserstraße in Fahrtrichtung Rohrbach. Dabei überfuhr er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit den Verkehrskreisel Obere Kaiserstraße/Jakob-Oberhauser-Straße/Industriestraße. Hierbei beschädigte der Fahrzeugführer zwei Verkehrsschilder, welche sich auf dem Verkehrskreisel befanden. Reifenspuren konnten im Gras des Verkehrskreisels festgestellt werden. Danach entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in unbekannte Richtung, ohne die Feststellung seiner Person oder Verkehrsbeteiligung zu hinterlassen. Bei sachdienlichen Hinweisen auf Verursacher bzw. Fahrzeug, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

IGB- DGL

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell