Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Diebstahl von Bargeld im SB-Zentrum der Kreissparkasse Saarpfalz

St. Ingbert (ots)

Am 31.12.2019, um 13:20 Uhr, wurde einer 83 jährigen Frau aus St. Ingbert im SB-Zentrum der Kreissparkasse Saarpfalz in der Kaiserstraße in St. Ingbert ein Plastikmäppchen mit Bargeld und Kontoauszügen gestohlen. Die Geschädigte hatte am Geldautomaten Bargeld abgehoben und Kontoauszüge ausgedruckt. Sie hatte das Bargeld und die Auszüge in ein Plastikmäppchen gesteckt und vor sich, auf der Ablage am Auszugsdrucker liegen, als ein bislang unbekannter Täter von der Seite das Mäppchen mit dem Bargeld und den Auszügen ergriff und durch die Pfarrgasse flüchtete. Nachdem die Geschädigte um Hilfe gerufen hatte, wurde der flüchtige Täter von einem Passanten verfolgt, der diesen jedoch nicht mehr einholen, bzw. sichten konnte. Dieser Passant, sowie andere Personen, die sachdienliche Hinweise geben geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06894-1090 mit der Polizeiinspektion in St. Ingbert in Verbindung zu setzen.

