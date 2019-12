Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Zwei versuchte Wohnungseinbruchsdiebstähle in der Kaiserstraße in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Bereits in der Nacht vom 27.12.2019 auf den 28.12.2019 kam es zu zwei versuchten Wohnungseinbruchsdiebstählen in der Kaiserstraße, im Bereich der Einmündung in die Spieser Landstraße. An zwei benachbarten Häusern hatten der oder die Täter jeweils versucht die Hauseingangstüren aufzuhebeln. Beide Versuche misslangen und der oder die Täter ließen von der weiteren Tatbegehung ab. Beide Taten wurden erst heute (30.12.2019) bekannt. Sollten Anwohner oder Passanten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert gebeten (06894/1090).

