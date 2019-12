Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Diebstähle aus zwei Pkw und einem Wohnanwesen in St. Ingbert-Mitte

St. Ingbert-Mitte (ots)

In den frühen Morgenstunden des 30.12.2019 ereignete sich gegen 02:50 Uhr in der Straße Zu den Pottaschwiesen in St. Ingbert ein Diebstahl aus einem Pkw. Der 34-Jährige Anwohner hatte in seinem Pkw den Schlüssel zu seinem Wohnanwesen und zu dem Pkw seiner Ehefrau aufbewahrt. Letztendlich entwendeten der oder die Täter den Schlüssel, durchsuchten entsprechend beide Fahrzeuge und begaben sich sogar in das Wohnanwesen der Geschädigten, wo sie die Handtasche der Ehefrau samt Inhalt entwendeten. Der Geschädigte alarmierte die Polizei erst am folgenden Morgen, hatte die Tat jedoch schon in der Nacht entdeckt. Noch während der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei St. Ingbert am Morgen des 30.12.2019, meldete sich ein weiterer Anwohner aus der ca. 400 m weit entfernten Gerstbruchstraße in St. Ingbert. Auch hier wurde vermutlich in dieser Nacht der Pkw durch den oder die Täter durchsucht. Dem 39-jährigen Geschädigten wurden dabei Kleingeld und ein Taschenmesser aus dem Fahrzeug entwendet. Die betreffenden Fahrzeuge wurden zur Tatausführung in keinster Weise beschädigt, so dass die Möglichkeit besteht, dass die handelnden Täter lediglich unverschlossene Fahrzeuge angegangen sind. Zeugen der beiden Taten werden darum gebeten, sich bei der Polizei St. Ingbert zu melden (06894/1090).

