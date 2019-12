Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Unfallflucht in Ormesheim

St. Ingbert (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Freitag, den 27.12.2019 gegen 21:45 Uhr, und Samstag, den 28.12.2019 gegen 09:30 Uhr, ereignete sich in der Adolf-Graf-Straße in Mandelbachtal (OT: Ormesheim) ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers.

Der geschädigte Fahrzeugführer hatte seinen weißen Mitsubishi Spacestar mit WND-Kreiskennzeichen in o.g. Tatzeit in Fahrtrichtung Adenauerstraße unmittelbar vor dem dortigen Kriegsdenkmal, nahe zur Einmündung Kapellenstraße, abgestellt. Als er zurück an sein Fahrzeug kam, stellte er einen Unfallschaden am linken Außenspiegel fest.

Zeugen, die zur besagten Zeit den Unfall beobachteten und Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion St. Ingbert unter 06894/1090.

