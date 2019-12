Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Einbruch/Diebstahl in der Nelkenstraße , St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am 28.12.2019 wurde der Polizei St. Ingbert durch einen Nachbar ein Wohnungseinbruch in ein Wohnanwesen der gehobenen Wohnklasse in der Nelkenstraße in 66386 St. Ingbert-Mitte gemeldet.

Im Tatzeitraum zwischen dem 24.12.2019, 11:00 Uhr und dem 28.12.2019, 12:00 Uhr kletterten unbekannte Täter über die Gartenmauer des Tatanwesens und brachen über eine rückwärtige Tür in das Haus ein. Es können gegenwärtig keine abschließenden Aussagen über das Diebesgut getroffen werden. Es ist von einem Schaden im vier- bis fünfstelligen Bereich auszugehen.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 erbeten.

