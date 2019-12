Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Kaiserstraße in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 28.12.2019 kam es gegen 01:15 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Kaiserstraße, nahe der Einmündung in die Arthur-Kratzsch-Straße, in St. Ingbert. Ein männlicher Täter verschaffte sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zum Mehrparteienanwesen und schließlich zur Wohnung der Geschädigten. Von den Wohnungsinhabern bemerkt, ergriff der Täter unverzüglich die Flucht, entweder in die Arthur-Kratzsch-Straße oder in die Kaiserstraße. Entwendet hatte er in der Wohnung nichts. Sollten Anwohner oder Passanten sachdienliche Informationen zum Täter geben können, wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, unter der 06894/1090 gebeten.

