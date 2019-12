Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit Flucht. Ersthelfer gesucht!

St. Ingbert - Hassel (ots)

Am Sonntagmittag kam es im St. Ingberter Stadtteil Hassel zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Die Verursacherin parkte mit ihrem PKW am rechten Fahrbahnrand der St. Ingberter Straße und öffnete ihre Fahrertür ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Eine 17-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades musste daraufhin eine Gefahrenbremsung einleiten, wodurch diese zu Fall kam und sich leicht verletzte. Die Verursacherin habe sich anschließend kurz nach dem Gesundheitszustand der Geschädigten erkundigt und sei anschließend von der Örtlichkeit geflüchtet. Laut der Geschädigten seien auch drei junge Männer mit einem hellen PKW am Unfallort gewesen und hätten Erste Hilfe geleistet. Die Männer, die als wichtige Zeugen in Frage kommen, konnten später durch die Polizei nicht mehr festgestellt werden. Die jungen Männer werden auf diesem Wege gebeten sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter 06894/1090 in Verbindung zu setzen. Ebenso können weitere Unfallzeugen sich unter der angegebenen Nummer zur Verfügung stellen.

