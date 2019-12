Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Handtaschenraub in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Polizeiinspektion St. Ingbert St. Ingbert, den 16.09.2019 Kaiserstraße 48 66386 St. Ingbert Tel. 06894 / 109-0 Fax 06894 / 109-205

Pressemitteilung:

Tatzeitraum: 21.12.2019 11:30 Uhr - 11:35 Uhr

Tatort: 66386 St. Ingbert, Spitalstraße in Richtung Kaiserstraße - Durchgang Passage Bank1Saar

Sachverhalt:

Im oben genannten Tatzeitraum kam es im Bereich der Spitalstraße in Höhe der Durchgangspassage der Bank 1Saar in Richtung Kaiserstraße in 66386 St. Ingbert zu einem Raub zum Nachteil einer älteren Dame. Diese wurde von einem bislang unbekannten Täter von hinten zu Boden gestoßen und gleichzeitig wurde ihr hierbei die Handtasche aus ihrer Hand gerissen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- ca. 1,70 m groß - schlanke, sportliche Statur - vermutlich dunkle, kurze, glatte Haare - Kleidung: enzianblauer Parka, helle, vermutlich hellblaue Hose.

Die Polizei St. Ingbert sucht nach Zeugen und bittet darum, sich unter der Telefonnummer 06894/1090 zu melden.

