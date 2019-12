Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht

St. Ingbert (ots)

Polizeiinspektion St. Ingbert
Kaiserstraße 48

Pressebericht - Samstag, 21. Dezember 2019

Betr.: Verkehrsunfallflucht

Tatzeit/Ereigniszeit: 21.12.2019, 04:15 Uhr bis 24.12.2019, 04:45 Uhr Tatort/Ereignisort: Pastor-Theis-Straße, 66386 St. Ingbert-Mitte

Sachverhalt:

Am 21.12.2019 zwischen 04:15 Uhr und 04:45 Uhr ereignete sich in der Pastor-Theis-Straße in 66386 St. Ingbert-Mitte eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem bislang noch unbekannten Fahrzeug in einer Linkskurbe von der Fahrbahn ab.

In der Folge kollidierte der Fahrzeugführer mit einem in der Kurve befindlichen Stromverteilerkasten, so dass dieser komplett zerstört wurde. Die Beschädigungen hatten zur Folge, dass in mehreren Anwesen der oben genannten Straße der Strom ausfiel und erst durch ein Eingreifen der Stadtwerke St. Ingbert wieder hergestellt werden konnte.

An der Örtlichkeit konnten noch mehrere Fahrzeugteile aufgefunden werden. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfallgeschehen unerlaubt von der Örtlichkeit.

Sollte jemand die Tat beobachtet haben und Hinweise auf einen Täter geben können, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

Mit freundlichen Grüßen

Nisius, PK

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell