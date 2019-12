Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Zeugenanfrage nach Verkehrsunfallflucht

St. Ingbert (ots)

Tatzeit/Ereigniszeit: Dienstag, 17.12.2019, 10:30 - 12:00 Uhr

Tatort/Ereignisort: St. Ingbert, Mühlstraße

Sachverhalt: Wie erst heute bekannt wurde, kam es am Dienstag, 17.12.2019, zw. 10:30 Uhr und 12:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall in der Mühlstraße in St. Ingbert-Rohrbach. Dabei wurde ein auf dem Kundenparkplatz des dortigen Fitnesscenters geparkter VW Touran am vorderen linken Kotflügel beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrer bzw. Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter 06894/1090 mit der Polizei in St. Ingbert in Verbindung zu setzen.

