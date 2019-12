Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht zwischen St. Ingbert und St. Ingbert-Oberwürzbach

St. Ingbert-Oberwürzbach (ots)

Am 17.12.2019 ereignete sich gegen 18:30 Uhr zwischen St. Ingbert und St. Ingbert-Oberwürzbach ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Dieser befuhr mit seinem PKW die L 235 von Oberwürzbach kommend in Fahrtrichtung St. Ingbert. Gleichzeitig befuhr der Geschädigte, 21 Jahre alt, mit seinem PKW, einem weißen Seat Leon, die L 235 auf der Gegenfahrbahn. In einer Rechtskurve, ca. 100 m vor der Abbiegung in Richtung Oberwürzbach-Reichenbrunn, schnitt der Unfallverursacher die Kurve und geriet auf die Gegenfahrbahn. In Folge dessen touchierte dieser mit seiner linken Fahrzeugseite den linken Außenspiegel des Geschädigten, der sich zu diesem Zeitpunkt auf der Gegenfahrbahn befand. Unmittelbar danach flüchtete der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen des Unfalls oder Personen, die weitere sachdienliche Hinweise liefern können, werden gebeten, sich bei der Polizei St. Ingbert unter der Telefonnummer: 06894 / 109-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell