Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Explosion mit anschließendem Brand in einem Kellerraum in einem mehrstöckigen,teilweise gewerblich genutzten Gebäude, in St. Ingbert-Mitte, Schlackenbergstraße

St. Ingbert (ots)

Am 16.12.2019 kam es gegen 10:37 Uhr zu einer Explosion mit anschließendem Brand in einem Kellerraum eines mehrstöckigen Gebäudes. Das Feuer konnte von der Freiwilligen Feuerwehr St. Ingbert gelöscht werden. Durch die starke Rauchentwicklung wurden fast alle Räume in dem Gebäude erheblich in Mitleidenschaft gezogen.Es wurde niemand verletzt Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

MfG

A. Jung, PHK

