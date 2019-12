Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht

St. Ingbert (ots)

Am 12.12.2019, um 13:20 Uhr, kam es in der Ensheimer Straße in St. Ingbert zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte hatte seinen Pkw in der Ensheimer Straße in St. Ingbert, gegenüber dem Anwesen Nr. 51, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Er war gerade im Begriff eine Tasche auf dem Rücksitz abzustellen und hatte daher die hintere, linke Tür geöffnet. Die Tür wurde dann von dem Außenspiegel eines, aus Richtung Stadtmitte kommenden, VW Golf gestreift und beschädigt. An dem VW Golf, welcher von silberner Farbe sein soll, wurde zumindest der rechte Außenspiegel beschädigt. Ohne anzuhalten, setzte der VW Golf die Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion St. Ingbert entgegen; Tel.: 06894-1090

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

IGB- DGL

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell