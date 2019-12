Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Kennzeichendiebstahl auf P+R-Parkplatz in St. Ingbert (AS St. Ingbert-Mitte)

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 14.12.2019 wurden in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 23:30 Uhr die Kennzeichenschilder an einem grünen Ford Fiesta auf dem P+R-Parkplatz an der Anschlussstelle St. Ingbert-Mitte entwendet. Eine 29-jährige Sankt Ingberterin hatte ihr Fahrzeug in der Tatzeit an der Örtlichkeit abgestellt. Die Kennzeichen wurden aus der jeweiligen Halterung gerissen. Mögliche Zeugen werden darum gebeten, sich mit der Polizei St. Ingbert unter der 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

