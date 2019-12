Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht

St. Ingbert (ots)

Am Donnerstag, dem 12.12.2019 kam es zwischen 07:00 Uhr und 09:24 Uhr in der Neue Bahnhofstraße in St. Ingbert zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte in Höhe des Bahnhofs, vermutlich beim Rückwärtsfahren, mit einer Straßenlaterne und beschädigte diese. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise bitte an die Polizei in St. Ingbert, Tel.: 068941090.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

IGB- DGL

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell