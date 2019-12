Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

St. Ingbert (ots)

Am 11.12.2019, gegen 20:33 Uhr, befuhr eine 39jährige Frau aus St. Ingbert mit ihrem Pkw die Straße Am Markt in St. Ingbert. In Höhe des Landesverwaltungsamtes kollidierte sie mit einem Verkehrsschild, das ein bislang unbekannter Täter unmittelbar hinter einer Kurve auf die Fahrbahn gestellt hatte. Sie schleifte dieses etwa zwei Meter mit. An dem PKW entstand Sachschaden. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr eingeleitet. Personen, die Täterhinweise liefern können, werden gebeten sich mit der Polizei St. Ingbert, unter der Telefonnummer: 06894 / 109-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Sankt Ingbert

IGB- DGL

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell