Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Brand mehrerer Papiercontainer

St. Ingbert (ots)

Am 10.12.2019 kam es gegen 18:45 Uhr zu einem Brand mehrerer Papiercontainer in der Reichenbrunner Straße in 66386 St. Ingbert-Oberwürzbach. Das Feuer konnte zügig durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Zeugenaussagen zufolge habe eine männliche Person die Container zuvor in Brand gesetzt und sei anschließend mit einem bislang unbekannten Fahrzeug geflüchtet. Die Person sei ca. 180 cm groß, schlank und habe dunkle Kleidung getragen.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung durch Feuer eingeleitet.

Sollte jemand die Tat beobachtet haben und Hinweise auf einen Täter geben können, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Sankt Ingbert

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell