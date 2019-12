Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht

St. Ingbert (ots)

In der Zeit vom 04.12.2019, 23:00 Uhr bis 05.12.2019, 16:00 Uhr, wurde in St. Ingbert, in der Kaiserstraße, Höhe Anwesen 195, ein blaufarbener 3er BMW mit IGB-Kreiskennzeichen beschädigt. Der Unfallverursacher touchierte das Fahrzeug vermutlich beim Ausparken im hinteren linken Fahrzeugbereich und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Hinweise bitte an die PI St. Ingbert, Tel. 06894 / 1090.

