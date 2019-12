Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall auf Kaufland-Kundenparkplatz in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am 03.12.2019, in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr wurde auf dem Kundenparkplatz der Firma Kaufland in St. Ingbert ein graufarbener Peugeot 108 mit IGB-Kreiskennzeichen von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer im hinteren rechten Fahrzeugbereich beschädigt. Der Schaden entstand vermutlich während eines Ein- bzw. Ausparkmanövers des Unfallverursachers. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Hinweise bitte an die Polizei St. Ingbert, Tel. 06894 / 1090.

