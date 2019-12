Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Diebstahl eines Kupferkessels in St. Ingbert-Rohrbach

St. Ingbert-Rohrbach (ots)

In den frühen Morgenstunden gegen 5 Uhr, wurde am 02.12.2019 in St. Ingbert-Rohrbach, in der Mühlstraße, ein zur Zierde aufgestellter Kupferkessel (ca. 80cm breit, 50cm hoch) aus der Einfahrt eines 55-jährigen Anwohners entwendet. Der Schaden liegt bei ca. 100 EUR. Die Polizei St. Ingbert ermittelt nun wegen Diebstahl. Sollten Anwohner oder Passanten Hinweise zu Tat oder Tätern geben können, wird um Mitteilung bei der Polizei, unter 06894/1090, gebeten.

