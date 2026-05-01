POL-HOM: Foto zu Auftrag 5907378

Gersheim (ots) - Seit Donnerstag (30.04.2026)gegen 17:00 Uhr wird Herr Hans-Jürgen Arend aus Gersheim-Reinheim vermisst. Herr Arend ist 74 Jahre alt, 170 cm groß. Er hat eine Glatze mit dunklem Haarkranz, trägt schwarze eine Jacke, schwarze Hose, braune Turnschuhe und eine braune Mütze. (In der regel trägt Herr Arend KEINE Brille). Herr Arend könnte orientierungslos sein und den Weg nach Hause nicht wieder finden. ...

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