PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

POL-HOM: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person
  • Bild-Infos
  • Download

Homburg (ots)

Seit dem 06.03.2026, gegen 07:20 Uhr, wird der 50-jährige Herr Luc VAN DER VEKENE aus Homburg vermisst. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden oder ihm ein Leid zugestoßen sein könnte.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 185 cm groß, kräftige Statur, altersentsprechendes Aussehen, schwarze kurze Haare, trug zuletzt einen dunklen, möglicherweise dunkelroten Kapuzenpullover mit weißem Aufdruck auf der Brust, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Er führt ggf. einen dunklen Rucksack mit sich.

Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizeiinspektion Homburg (Tel.-Nr.: 06841 / 1060) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 13:44

    POL-HOM: Straßenverkehrsgefährdung in Homburg

    Homburg (ots) - Am 09.03.2026, gegen 11:53 Uhr, kam es in Höhe der BAB 8, Anschlussstelle Einöd in Homburg zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein weißer Tesla mit Trierer Kreiskennung überholte dort mehrere Fahrzeuge derart gefährlich, dass diese stark abbremsen und aus-weichen mussten. Die Polizei bittet darum, dass sich Geschädigte telefonisch mit der ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 13:43

    POL-HOM: Körperverletzung in der Talstraße in Homburg

    Homburg (ots) - Am 07.03.2026, gegen 20:05 Uhr, kam es in der Talstraße in Homburg, in Höhe der Hausnummer 28, zu einer zunächst verbal geführten Auseinandersetzung zweier Männer. Im Rahmen dieses Konflikts schlug einer der Beteiligten dem Anderen einmal mit der rechten Hand ins Gesicht und entfernte sich anschließend in Richtung Hauptbahnhof Homburg. Der Sachverhalt wurde von einem neutralen Zeugen beobachtet und ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 13:42

    POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Blieskastel

    Blieskastel (ots) - Im Zeitraum von Freitag, den 06.03.2026 gegen 14:45 Uhr, bis Sonntag, den 08.03.2026 gegen 13:20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Straße Alte Chaussee in Blieskastel. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer rangierte mit seinem Fahrzeug im Bereich der Straße und kollidierte hierbei mit einem am Fahrbahnrand parkenden roten Citroen Berlingo mit Homburger Kreiskennzeichen. Im Anschluss an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren