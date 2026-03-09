Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Homburg (ots)

Seit dem 06.03.2026, gegen 07:20 Uhr, wird der 50-jährige Herr Luc VAN DER VEKENE aus Homburg vermisst. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden oder ihm ein Leid zugestoßen sein könnte.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 185 cm groß, kräftige Statur, altersentsprechendes Aussehen, schwarze kurze Haare, trug zuletzt einen dunklen, möglicherweise dunkelroten Kapuzenpullover mit weißem Aufdruck auf der Brust, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Er führt ggf. einen dunklen Rucksack mit sich.

Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizeiinspektion Homburg (Tel.-Nr.: 06841 / 1060) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

