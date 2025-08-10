Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Öffentlichkeitsfahndung

Bexbach (ots)

Seit dem 09.08.2025 wird die 15-jährige Jannika ALT aus Bexbach vermisst. Letztmalig wurde sie am 09.08.2025 um 14:15 Uhr gesehen und ist seitdem nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Wo sie sich derzeit aufhält, ist unbekannt. Jannika ist 165 cm groß, schlank, trägt eine Brille und hat lange dunkelblonde Haare. Sie ist bekleidet mit einer dunklen Jeans und einem schwarzen T-Shirt mit Michael Jackson Aufdruck. Zeugen, die Jannika Alt gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Homburg unter 06841/1060 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell