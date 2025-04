Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Öffentlichkeitsfahndung nach einer 13-jährigen Vermissten

Gersheim/OT Reinheim (ots)

Die 13-jährige Sarah Michelle Heckel wurde am 11.04.2025 gegen 20:00 Uhr von ihren Eltern als vermisst gemeldet. Sie wurde letztmalig von ihrem Vater gegen 15:45 Uhr an einer Bushaltestelle Nähe dem Kulturpark in 66453 Gersheim-Reinheim gesehen. Seitdem fehlt jede Spur von dem Mädchen. Möglicherweise wollte sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Richtung Berlin fahren.

Trotz ihrer Abenteuerlust kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Mädchen in einer hilflosen Lage befindet oder ihr ein Leid zugestoßen ist.

Zur Personenbeschreibung:

Scheinbares Alter: 13 Jahre, ca. 155 cm groß, kräftige Statur, europäischer Phänotyp, lange braune Haare, trägt rosa/schwarze Brille; sie trägt einen beigefarbenen Kapuzenpullover mit der Aufschrift "NYC", eine Trainingshose (Farbe: apricot), rosa Turnschuhe und einen blauen Geldbeutel zum Umhängen.

Ein aktuelles Lichtbild von dem Mädchen ist beigefügt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem aktuellen Aufenthaltsort von Sarah Michelle Heckel geben können, wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Homburg unter der Telefonnummer 06841-1060.

