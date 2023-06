Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht in Bexbach

Bexbach (ots)

Am Freitag, den 16.06.2023, kam es gegen 22:30 Uhr in der Kleinottweilerstraße in Bexbach in Höhe der dortigen "JET"-Tankstelle zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrzeugführer befuhr die benannte Straße mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Homburg und kam infolge seiner Alkoholisierung aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Pkw mit einem Verkehrszeichen und im Anschluss mit einem Bauzaun. Infolge der Kollision entstand erheblicher Sachschaden am Fahrzeug, dem Verkehrsschild sowie dem Bauzaun. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle.

Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 4200 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise oder eine Personenbeschreibung zum Fahrzeugführer, dem Fahrzeug oder dem Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

