POL-HOM: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in Kirkel

Mandelbachtal (ots) - Am Samstag, den 20.05.2023 in der Zeit von 00:00 Uhr bis 10:00 Uhr, wurde durch einen unbekannten Täter die Heckscheibe eines roten Audi A 1 mit Homburger Kreiskennzeichen mit einem Steinwurf beschädigt. Der Pkw war zur Tatzeit unter einem Carport in der Bliesransbacher Straße in 66399 Mandelbachtal (Bliesmengen-Bolchen) geparkt. Am Samstag, den 20.05.2023 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:15 Uhr, ...

