POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Homburg (ots) - Am 16.03.2023 zwischen 07:15 Uhr und 14:00 Uhr parkte ein blauer Citroen in der Schillerstraße in Homburg. Dieser wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der Beifahrertür beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der ...

mehr