Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Zwei Fälle des Diebstahls aus PKW in Homburg-Erbach

Homburg (ots)

In der Nacht vom 20.12.2022 zum 21.12.2022 kam es in Homburg-Erbach zu zwei Fällen des PKW-Aufbruchs. In der Lappentascher Straße wurde an einem weißen Peugeot 108 mit HOM-Kreiskennzeichen, in der Moselstraße an einem grauen Ford Fiesta mit HOM-Kreiskennzeichen jeweils das Fenster der Beifahrertür durch unbekannten Täter eingeschlagen. Aus beiden Fahrzeugen wurde im Anschluss die von außen sichtbare Geldbörse samt Inhalt (Dokumente, geringer Bargeldbetrag) entwendet.

Die Polizei sucht nun Personen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat machen können. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg in Verbindung zu setzen (06841-1060).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell