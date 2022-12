Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Homburg (ots)

Am Dienstag, dem 06.12.2022, im Tatzeitraum von 17:30 bis 19:05 Uhr, ereignete sich ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bogenstraße in 66424 Homburg. Bislang unbekannter Täter (uT) versuchte zunächst die Haustür und die Kellertür des Wohnhauses aufzuhebeln, was jedoch misslang. Letztlich schaffte es uT doch, durch gewaltsames Aufdrücken eines gekippten Fensters, in das Einfamilienhaus zu gelangen. Dort betrat uT sämtliche Räumlichkeiten und durchwühlte mehrere Schränke. Im Anschluss entfernte sich uT unbemerkt von der Tatörtlichkeit. Die Tat erfolgte in Abwesenheit der Hausbewohner. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Über etwaiges Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell