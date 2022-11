Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Gefahrstoffeinsatz während Kanalarbeiten

Bexbach (ots)

Am Donnerstag, den 17.11.2022 gegen 10:43 Uhr, kam es in der Straße "Am Kraftwerk" in 66450 Bexbach zu einem Gefahrstoffeinsatz der Feuerwehr. In der Straße waren seit 07:30 Uhr in vier Kanalschächten durch eine Firma für Kanaltechnik Sanierungsarbeiten durchgeführt worden. Fünf männliche Mitarbeiter im Alter von 26 -38 Jahren klagten plötzlich über Kopfschmerzen und Übelkeit, nach eigenen Messungen konnte dies auf einen Sauerstoffmangel in einem Kanalschacht zurückgeführt werden und die Mitarbeiter begaben sich umgehend an die frische Luft. Sie wurden leicht verletzt mit dem RTW mit Verdacht auf eine "Reizgasvergiftung" in die Uniklinik Homburg verbracht. Während der nachfolgenden Messungen durch die Feuerwehr war die Straße für ca. 30 Minuten voll und danach halbseitig gesperrt. Die ABC-Erkunder der Feuerwehr konnten keinerlei Gefahrstoffaustritt bzw. eine gefährliche messbare Konzentration von Gasen feststellen. Es gab keine Gefahr für die Umwelt oder die Bevölkerung und die Straße wurde nach ca. zwei Stunden wieder frei gegeben. Durch das Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz wurden Abwasserproben entnommen. Die Ursachenermittlung zur Entstehung der schädlichen "Dämpfe" dauert noch an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell