Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht am Wasgau-Einkaufsmarkt in Kirkel

Kirkel (ots)

Bereits am 22.10.2022 in der Zeit zwischen 11:00 und 12:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Parkplatz des Wasgau-Einkaufsmarkts in der Goethestraße 66 c in Kirkel. Hierbei fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Kraftfahrzeug gegen einen auf dem Parkplatz geparkten blauen VW Golf mit KIB-Kreiskennzeichen. Es entstand ein Streifschaden linksseitig des Frontstoßfängers und am linken Kotflügel. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell