POL-HOM: Dieter Wolfgang Zurmöhle (63) aus Blieskastel vermisst

Blieskastel, Homburg (ots) - In der Nacht vom 17.10.2022 auf den 18.10.2022 wurden an einem Autohaus in der Straße "Zum Gunterstal" in Blieskastel Kompletträder von Fahrzeugen gestohlen. Hierzu wurden durch bislang unbekannte Täter zwei Pkw auf Pflastersteine aufgebockt, um anschließend jeweils alle vier Räder zu demontieren und entwenden. An einem dritten Fahrzeug versuchten die Täter ebenfalls die Räder zu ...

