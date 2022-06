Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Handtaschenraub - Saarbrücker Straße in Homburg

Homburg (ots)

Am 21.06.2022 kommt es um 23:35 Uhr zum Raub einer Bauchtasche in der Homburger Innenstadt. Die 22-jährige Geschädigte spazierte zum Tatzeitpunkt in der Saarbrücker Straße/ Ecke "Am Forum" als sich ihr von hinten eine männliche Person nähert, ihre umgehängte Bauchtasche ergreift und sie ihr entreißt. Die Geschädigte versucht die Tasche noch festzuhalten, was ihr aber nicht gelingt. Der Tatverdächtige flüchtet anschließend fußläufig in die Kaiserstraße Richtung Stadtmitte. Die Geschädigte wird durch die Tat nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50 EUR.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- ca. 170cm groß - schlanke, sportliche Statur - kurze Haare - mitteleuropäischer Phänotyp - dunkel gekleidet mit Kapuze - Jeanshose

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell