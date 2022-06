POL-HOM: Räuberischer Diebstahl im Saar-Pfalz-Center in Homburg

Blieskastel (ots) - Am Dienstag den 07.06.2022 kam es gegen ca. 12:35 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht vor dem Kreisverkehr der Bezirksstraße in Blieskastel Niederwürzbach. Der bislang unbekannte Fahrer eines Lkw (40-Tonner) mit polnischem Kfz-Kennzeichen und einem Auflieger in roter Farbe mit bislang unbekanntem Schriftzug, kollidierte beim Einfahren in den Kreisverkehr mit einem auf dem Bürgersteig geparkten ...

