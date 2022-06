Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsgefährdung an Fußgängerüberweg

Homburg (ots)

Am Freitag, den 03.06.2022 gegen 16:00 Uhr, kam es in der Richard-Wagner-Straße in Homburg, an einem Fußgängerüberweg in der Nähe eines Einrichtungshauses, zu einer Verkehrsgefährdung. Der Fahrer von einem weißen BMW mit Homburger Kreiskennzeichen missachtete anscheinend das Rotlicht an der Lichtzeichenanlage und gefährdete dadurch mehrere Passanten, welche gerade im Begriff waren den Fußgängerüberweg während einer Grünphase, zu betreten. Verletzt wurde niemand. Der BMW Fahrer fuhr, ohne anzuhalten, weiter in Richtung Bexbacher Straße.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu dem Fahrer oder dem BMW geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell