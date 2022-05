Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Katalysator Diebstahl auf dem P+R Kirkel-Limbach

Kirkel-Limbach (ots)

In dem Zeitraum vom Donnerstag, den 12.05.2022, bis Sonntag, den 15.05.2022, kam es auf dem P+R Parkplatz, Auf der Windschnorr in 66459 Kirkel-Limbach, an der Anschlussstelle Limbach zu einem Katalysator Diebstahl an einem PKW. Die bislang unbekannten Täter trennten den Katalysator mittels eines bislang unbekannten Schneidwerkzeug ab und entwendeten diesen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell