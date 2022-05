Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Mutwillige Beschädigung einer Wegeschranke bei Erfweiler-Ehlingen

Mandelbachtal (ots)

Am frühen Samstagmorgen den 14.05.2022 beschädigte ein Unbekannter eine Wegeschranke auf dem Feldwirtschaftsweg in der Verlängerung des Mühlenweges in Erfweiler-Ehlingen. Mutmaßlich wurde das Rundrohr der Schranke mit einem Winkelschleifer durch-trennt. Die Schranke war erst kürzlich durch die Gemeinde aufgestellt worden, um die verbotswidrige Nutzung des Feldweges als Abkürzung für Pkws zu unterbinden. Die Errichtung der Schrankenanlage stieß in der Anwohnerschaft auf ein geteiltes Echo, hieß es aus dem Ortsrat. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gemeinschädlicher Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

