Blieskastel (ots) - In der Nacht vom 11.05.2022 auf den 12.05.2022 ereignete sich ein versuchter Einbruchsdiebstahl in eine Garage mit angebautem Wohnhaus sowie Werkstatt in der Fritz-Schunck-Straße in Blieskastel Böckweiler. Der oder die bislang unbekannten Täter gelangten durch Einschlagen der Scheibe eines rückwärtigen Fensters in die Garage. Nach ersten Feststellungen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden ...

