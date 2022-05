POL-HOM: Vermisstensache Homburg

PI Homburg (ots) - Gesucht wird nach dem 65-jährigen Friedrich Littau aus Zweibrücken. Zuletzt gesehen wurde dieser am Samstag, den 07.05.2022, gegen 10:30 Uhr in der Uniklinik in Homburg, wo er stationär behandelt wurde. Der Vermisste soll aktuell mit einer dunklen Hose und einem dunklen Oberteil bekleidet sein. Aufgrund einer Erkrankung ist Herr Littau desorientiert und daher dringend auf Hilfe angewiesen. Hinweise, ...

