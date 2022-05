POL-HOM: Mögliche Verkehrsgefährdung zwischen Einöd und Webenheim

Homburg (ots) - Ein bisher unbekannter Täter entwendete einer älteren Dame am Montag dem 02.05.2022 in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr im KIK-Laden in Homburg, Mannlichstraße, deren Geldbörse, welche diese in ihrer umgehängten, teils verschlossenen Tasche aufbewahrte. In der Geldbörse befand sich ein geringer Bargeldbetrag sowie Führerschein, Personalausweis, EC-Karte, Krankenkassenkarte und Fahrzeugschein ihres Pkw. Täterhinweise bitte an die ...

