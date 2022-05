POL-HOM: Gemeinschädliche Sachbeschädigung einer Büste in Bexbach-Höchen

Homburg (ots) - Am 29.04.2022 kam es im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Kirrberger Straße in Homburg. Hierbei fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Kfz (Marke unbekannt) an einem vor dem Anwesen Kirrberger Str. 9 geparkten weißen Opel Karl vor-bei und touchierte diesen, sodass dessen Außenspiegel abgerissen wurde. Der Verursacher flüchtete anschließend von ...

mehr