POL-HOM: Diebstahl von Katalysator in Homburg

Bexbach (ots) - Ein bis dato unbekannter Täter beschädigte in der Zeit zwischen dem 26.04.2022, 17:25 Uhr, und dem 27.04.2022, 11:30 Uhr, einen schwarzen VW-Polo mit HOM-Kreiskennzeichen, vermutlich mit einem Messer, in dem er den neuwertigen Sommerreifen hinten rechts an der Außenschulter einstach. Der VW war zur Tatzeit vor dem Anwesen Wellesweilerstraße 57 in Fahrtrichtung Bexbach Stadtmitte in einer Parkbucht ...

