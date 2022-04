POL-HOM: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Homburg (ots) - Am Mittwoch, den 27.04.2022, gegen 13:47 Uhr, kam es zu einem Polizeieinsatz auf einem Waldweg, angrenzend an in der Straße "Am Schelmenkopf" in Homburg Bruchhof. Hintergrund des Einsatzes waren aufgefundene Fleischstücke am Rande eines Waldweges. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um ausgelegte Giftköder handelt. Bislang liegen der Polizei keine Hinweise auf ...

